基辛格逝世　中國外交部：習近平向拜登致唁電

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）11月29日在康涅狄格州家中離世，享壽100歲。中國外交部表示沉痛哀悼，又指國家主席習近平已就此向美國總統拜登（Joe Biden）致唁電。



中國外交部發言人汪文斌30日在例行記者會上稱，基辛格博士是中國人民的老朋友、好朋友，是中美關係的開拓者和建設者，他長期關心和支持中美關係發展，先後百餘次訪華，為推動中美關係正常化作出歷史性貢獻，中國人民將銘記基辛格對中美關係投入的真摯感情和所作的重要貢獻。

汪文斌指，中國國家主席習近平已就基辛格逝世向美國總統拜登（Joe Biden）致唁電，對基辛格逝世表示深切哀悼，向其家人表示慰問。 總理李強向基辛格博士家人致唁電。 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致唁電。

他表示，基辛格生前高度重視中美關係，認為中美關係對中美兩國和世界的和平繁榮至關重要。，中美雙方要繼承和發揚基辛格的戰略眼光、政治勇氣和外交智慧，按照中美元首三藩市會晤達成的重要共識，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，推動中美關係健康、穩定 、永續發展。