澤連斯基：俄軍不撤就沒有停火談判　中國應堅定參與和平計劃會談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）再次表明，除非俄羅斯軍隊撤離烏克蘭領土，否則不會談判停火。 他也呼籲北京不要向俄羅斯提供武器。



澤連斯基11月28日在基輔的總統辦公室大樓接受亞洲媒體採訪時，作出上述表態。

烏克蘭官方安排亞洲七個國家：日本、韓國、蒙古、印尼、新加坡、泰國和柬埔寨的媒體進行訪談。 澤連斯基在逾一小時訪問中，回答俄烏停火談判、前線僵局、北京的角色、朝鮮供俄武器、以哈衝突等問題。

俄烏戰爭持續21個月之久，前線戰事陷僵局，有關美歐國家產生「戰爭疲勞」，對援烏抗俄決心動搖的傳言甚囂塵上。 美國全國廣播公司（NBC）11月3日引述消息人士稱，美歐官員已與烏政府討論如何與俄談判結束戰爭，會談內容涵蓋烏克蘭可能須放棄什麼以達成協議。

澤連斯基在回答媒體提問在何種情況下願啟動停火談判時說，只要俄軍不撤離烏克蘭領土，「停火就毫無意義」，並以《明斯克協議》為例指出，與俄羅斯簽署任何協議只能凍結衝突。

在國際關係中，凍結衝突是指交戰雙方雖停止武裝，卻並無和平條約或其他政治協議，因此隨時可能重啟衝突，情況類似朝鮮半島韓朝長期對峙。 俄烏分別在2014年和2015年簽訂《明斯克協議》與《新明斯克協議》停火和平計劃，但多個關鍵問題懸而未解，烏東緊張局勢始終沒有緩和。

澤連斯基在訪談中表明，烏克蘭絕不放棄寸片領土，停火或凍結衝突都不是當前選項，並指俄羅斯肯定會故態復萌，擴張領土的慾望不會滿足，直到在區域重新建立勢力範圍為止。 他痛批俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有個病態大目標──欲讓一切重回前蘇聯時期。

澤連斯基激動地說：「這個來自俄羅斯的人（指普京）貪婪且時刻飢餓。他不年輕了，但無法平靜下來，經常爆衝，很有野心。我認為他頭腦有問題，不肯放下烏克蘭。」

澤連斯基正積極推動他提出的烏克蘭十點和平計畫會談，其中包括恢復烏克蘭領土完整、俄羅斯撤軍、保障糧食與能源供應、核安全以及釋放囚犯等。

當被問及對俄羅斯全面撤出烏克蘭領土有多少信心時，澤連斯基說，烏克蘭為和平而戰，因為烏克蘭不相信俄羅斯想要和平。 既然戰爭發生在烏克蘭領土上，取得和平的方式就該由烏克蘭提出，「為何要有人告訴我們如何結束戰爭？」

澤連斯基判斷，各國領導人明年2月就十點和平計畫會面之後，再多六個月就能擬出獲各方支持的文件。 烏克蘭和平會議上一次於10月底於馬耳他舉行，中國和俄羅斯都沒有出席，但中國先前出席了8月於沙特阿拉伯舉行的和平會議。

呼籲中國堅定參與和平計畫會談

至於烏克蘭希望中國給予何種抗俄支援，澤連斯基說，他非常希望中國能「更加堅定地」參與十點和平計畫會談。 他也認為，在尊重領土完整的問題上，中國能對俄羅斯發揮強大影響力。

澤連斯基說：「領土完整和主權對中國來說不是問題，而是公理。所以我非常希望中國朝這個方向努力並支持烏克蘭。我認為中國對俄羅斯有很大的影響。」

澤連斯基也指出，不希望中國向俄羅斯提供任何形式的軍事援助，包括中國所擁有的技術。 他認為，俄羅斯一旦失去中國和整個亞洲及阿拉伯世界的支持就會被孤立，迫使俄羅斯尊重烏克蘭主權和領土完整。

英國媒體先前報道，中國在烏克蘭戰爭爆發後，為俄羅斯提供了大量可用於生產武器裝備的關鍵原料。 不過，西方國家官員稱，沒有證據顯示中國為俄羅斯提供武器，能確定為俄羅斯提供武器的是朝鮮。

談到朝鮮，澤連斯基說，朝鮮大規模供俄的武器主要生產在蘇聯時期，包括炮彈和格勒式（Grad）多管火箭發射系統（MLRS），這也顯示俄羅斯本身無法生產足夠的彈藥打仗。

也因為如此，澤連斯基說，烏克蘭不能與俄羅斯談判停火，否則等於給俄羅斯開了個提升作戰能力的窗口，組裝百萬個炮彈後攻打烏克蘭。

至於持續了近兩個月的以哈衝突，澤連斯基表示支持兩國方案，認為這是唯一可行原則。 他指俄羅斯和伊朗是以哈衝突的幕後黑手，並稱俄羅斯已達到其目的，就是將注意力從烏克蘭轉移到中東局勢，讓世人遺忘烏克蘭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

