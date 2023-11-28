AI顛覆全球認知　「真實」成為韋氏字典2023年度詞彙

美國韋氏出版公司（Merriam-Webster）11月27日公布2023年度詞彙，在字典50萬個詞彙中，最多人的搜查「真實」（Authentic）成為年度之冠。



美國全國公共廣播電台（NPR）報道，人工智能（AI）在今年風雲全球，ChatGPT的出現影響學術的誠信，AI亦威脅荷里活演員及作家的飯碗，因此他們發起罷工，表達對這種技術的憂慮。

而在日常生活上，美國樂壇天后Taylor Swift及英國哈里王子（Prince Harry）都追求言行的真實性；共和黨籍的紐約眾議員桑托斯（George Santos）則被揭發多年來謊話連篇，甚至連自己的身份都是虛構。

美國共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）拒絕辭職，2023年10月13日續於國會大樓上班。（Reuters）

AI及深偽技術令網上世界變得更加真假難分，前稱Twiiter的社交平台X東主馬斯克（Elon Musk）曾呼籲公司負責人、政界人士、官員等在自己的帳戶向大家「說出真實的話」。

韋氏字典總編輯索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）向美媒表示，「真實」一詞在該字典網站上的搜尋率通常很高，不過今年的全年查詢量更創新高。不過他和團隊沒有深入研究人們用辭典和網站搜尋特定單字的原因，而是追查搜尋頻率增加是否與世界事件相關。

荷里活罷工：圖為2023年7月14日，美國演員工會成員在加州洛杉磯街頭示威，憂慮AI影響生計。（Reuters）

索科洛夫斯基指出，「真實」沒有在任何特定時間出現特別大幅增加的波動，反而是該詞的興趣持續增加。他認為，大家在2023年看到一種真實性危機，意識到，當人們質疑真實性時，反而會更加重視它。

除了「真實」，今年亦有另外13個詞彙的搜尋量比較突出，包括「加冕」（Coronation）、「敗托邦」（dystopia）、「起訴」（Indict）、「X」、「艾美獎、格林美獎、奧斯卡獎、東尼獎」（EGOT）、「分身靈」（doppelgänger）、「內爆」（Implode）等，部份字眼與今年發生的大新聞有直接關係。