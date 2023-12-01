巴勒斯坦囚犯稱獲釋前遭以色列虐待　包括放狗淋尿威脅強姦

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在加沙地帶（Gaza Strip）停火期間釋放人質及囚犯。英媒12月1日稱，有巴勒斯坦囚犯稱，他們獲釋前在以色列監獄遭虐待，包括被淋尿、放狗攻擊、被威脅強姦。巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners Society，暫譯）指，在過去7週內，6名囚犯被拘留在以色列期間死亡。



英國廣播公司（BBC）12月1日稱，獲釋的巴勒斯坦囚犯指，在以巴10月7日爆發新一輪衝突後，以色列監獄警衛的行為有變，他們認為警衛是在報復巴人。

報道指，18歲男囚犯納扎勒（Mohammed Nazzal）表示，他在監獄中時，以色列監獄警衛安排年長的囚犯站在後面，年輕人則站在前面，他們然後捉住他並開始毆打，他嘗試保護頭部，他們卻試圖打斷他的腿和手。他的雙手因此骨折，需在其他囚犯的協助下吃飯、喝水和上廁所。他也不敢在獄中尋求醫療協助，因為擔心自己會再次遭毆打。

納扎勒說，警衛踢囚犯，用棍打他們，一名警衛更用腳踩他的臉。他們更放戴着口套的狗攻擊囚犯，拿走床褥 、衣服、枕頭，把食物丟到地上。

女囚犯哈提爾（Lama Khater）表示，她10月底被拘捕時，以方情報官員威脅會強姦她。她指監獄警衛在監倉內對囚犯施放催淚氣體。

巴勒斯坦囚犯協會稱，有以方監獄警衛在被鎖上手銬的囚犯身上小便。

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