以色列哈馬斯戰火重燃　加沙烽煙再起　官員：最少54死數十傷

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在停火近8日後，戰火重燃，加沙衞生部12月1日表示，自停火協議屆滿後，已有54名巴勒斯坦人死於以色列空襲，數十人受傷。



以色列與哈馬斯的暫時停火協議在12月1日早上7時（香港時間下午1時）到期，但在屆滿前的1小時，雙方已再爆衝突，以軍表示攔截一枚從加沙發射的火箭彈，又宣布恢復在加沙地帶（Gaza Strip）與哈馬斯戰鬥，並指責對方違反停火條件。

路透社12月1日稱，與哈馬斯有關的媒體指，加沙地帶傳出爆炸聲和槍聲。以軍之後宣布，由於恢復戰鬥，當局已經向加沙民眾發表避難地圖。哈馬斯則批評，以色列拒絕所有釋放其他人質的要求，指對方需要為加沙重燃戰火負責。

以巴衝突：2023年12月1日，在巴勒斯坦約旦河西岸的拉姆安拉（Ramallah），哈馬斯和以色列達成人質囚犯交換協議，一名巴人囚犯獲釋後回到拉姆安拉與母親重逢，兩人深深對望。（REUTERS/Ammar Awad）

英媒：埃及卡塔爾續斡旋

路透社1日引述熟悉談判的知情人士指，在以巴戰爭期間多次展開斡旋工作的埃及與卡塔爾，正繼續與哈馬斯及以色列接觸。

在此之前卡塔爾外交部表示，以色列軍方11月30日釋放30名巴勒斯坦人，以換取在加沙地帶被扣押10名人質。

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在X（前稱Twitter）表示，30日從以色列監獄釋放的巴勒斯坦人包括23名未成年人和7名婦女，而根據協議釋放的8名以色列公民包括兩名未成年人和6名女子，其中包括擁有墨西哥、俄羅斯和烏拉圭雙重國籍的人質。