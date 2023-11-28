以巴衝突｜哈馬斯成員移交第4批11名人質　包括法德及阿根廷公民

以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）已同意，延長加沙停火協議延長2天。而雙方的首輪暫時停火協議，於11月27日進入最後的第4天。雙方當日以33名巴勒斯坦囚犯，交換以色列的11名人質。



卡塔爾表示，第4批釋放的人質包括3名法國公民、2名德國公民和6名阿根廷公民。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯作內坦亞胡）辦公室稱，人質包括8名兒童、3名成人。紅十字國際委員會在當地時間晚上表示，11名人質已經獲釋及移交。由於哈馬斯成員移交人質的圖片，隨後經哈馬斯方面發布。



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哈馬斯表示，已收到將於當日獲釋的巴勒斯坦囚犯名單。當中包括其點名的3名女囚犯，以及另外30名未成年人。

以色列政府發言人表示，至27日第4批人質未獲釋前，仍被扣押在加沙的人質總數為184名，其中包括14名外國人，以及80名具有雙重國籍的以色列人。

美國國家安全發言人柯比（John Kirby ）同日表示，相信仍有7至9名美國公民被扣押，料第4批獲釋者中沒有美國人。

路透社報道，自24日以來，哈馬斯已釋放總共 69 人。 根據現有的4天協議條款，哈馬斯須釋放50名以色列婦女和兒童，但對外國人數沒有限制。