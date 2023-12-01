菲律賓在南海爭議島嶼建海岸警衛隊站

菲律賓稱，正在南海有爭議的中業島（Thitu，菲稱帕加薩島、Pagasa）上建立海岸警衛隊站，以加強對在該海域的中國船隻的監控。



法媒報道，國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）12月1日在訪問菲律賓控制的中業島時宣布這消息，該島是爭議激烈的南沙群島（Spratly islands）的一部份。

阿諾說，海岸警衛隊站將配備「先進系統」，包括雷達、衛星通訊、海岸攝像頭和船舶交通管理。該站已經建成，預計2024年初投入運作。

阿諾說：「這些系統將大大增強菲律賓海岸警衛隊監控中國海上力量，可能來到這裏的其他國家的船隻以及我們自己的公共船隻和飛機活動的能力。」

阿諾稱，實時數據的收集將對競爭對手的行為產生影響，尤其是「遊戲規則改變者」的中國。

中業島距菲律賓的巴拉望島（Palawan）約430公里，距中國的海南島900多公里。

近幾個月來，馬尼拉和北京之間的關係因南海發生的一系列事件而緊張，其中包括菲律賓和中國船隻發生的兩宗相撞事件。

阿諾指責中國海警和其他船隻對菲律賓漁民和巡邏船進行「非法」和「侵略」行為。

「這純粹是欺凌行為，」阿諾說，「我們不會動搖，我們將堅定立場。我們不會被任何試圖壓迫和壓制我們的勢力嚇倒。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

