法國研究所倡歐盟務實對華政策　中國：最需去掉泛政治化對立對抗

中國外交部發言人汪文斌12月1日主持例行記者會，有傳媒問到法國雅克·德洛爾研究所（Jacques Delors Institute）發布報告，呼籲歐盟奉行更加理性務實的對華政策，汪文斌回應指，中方認為最需要去掉的風險是泛政治化帶來的對立對抗。



在記者會上，有傳媒提問指，報告認為藉助中國實現自身發展壯大，是歐盟必然選擇，呼籲歐方在去風險問題上牢守理性底線，奉行更加理性務實的對華政策，加強能源、綠色科技等各領域的互利務實合作，詢問中方對此有何評論。

汪文斌回應稱中方注意到相關的報告，認為這反映歐洲有識之士對發展中歐關係的積極意願，也表明中歐關係有着堅實的民意基礎。

中國外交部發言人汪文斌2023年7月7日主持例行記者會。(外交部）

他稱中歐是夥伴，不是對手，中歐合作是相互成就的正循環，不是你輸我贏的淘汰賽，一些人片面強調中歐之間的對手面，卻刻意忽視中歐之間的合作面，鼓吹對華「去風險」「降依賴」，這種錯誤對華認知不僅會加劇誤解，侵蝕互信，而且也與歐方一貫倡導的自由貿易立場和世貿組織規則背道而馳，對中歐關係發展形成干擾，不符合任何一方的利益。

他指中方認為最需要去掉的風險是泛政治化帶來的對立對抗，最需要降低的依賴是動輒重回保護主義的温牀，中歐都是全球產供鏈的重要一環，和推動構建開放型世界經濟的重要力量。

他指「我們希望歐方傾聽理性聲音，抵制泛政治化泛安全化的雜音，同中方一道保持雙向開放，而非築牆設壘，推動貿易投資自由化而非保護主義，為雙方企業營造公平公正、非歧視的營商環境，推動中歐關係健康穩定發展，為動盪不定的世界注入更多的穩定性和確定性。」