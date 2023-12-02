阮富仲晤王毅　強調越南中國同志加兄弟越中情誼深

越共中央總書記阮富仲12月1日在河內會見中共中央政治局委員、外交部長王毅時表示，越中兩國山連山，水連水，「越中情誼深、同志加兄弟」，這在世界上獨一無二。



根據中國外交部，王毅表示，在以阮富仲為首的越共中央堅強領導下，越南政治社會和諧穩定，經濟發展蓬勃有力，國際地位不斷提升，相信越方一定能夠實現確定的戰略目標，中越兩黨最高領導人建立牢固政治互信和深厚同志情誼，為兩國關係把舵定向，提供重要戰略引領。

王毅說，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，中方讚賞越方始終把對華關係作為越南外交的戰略選擇和頭等優先，中國也把對越關係作為周邊外交的優先方向，在兩國建立全面戰略合作夥伴關係15年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，可謂水到渠成，這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平與發展，將為兩國關係開闢更加光明的前景。

阮富仲表示，自己第3次出任越共中央總書記後，訪問的第一個國家就是中國，與中國國家主席習近平進行了很好的交流，至今仍對那次訪問記憶猶新，前不久他專門赴越中邊境友誼口岸種下友誼樹，世界上只有越中之間有以友誼為名的口岸，充分體現雙方對兩國傳統友誼的珍視，越中關係不斷發展，完全符合越南人民的願望，相信通過雙方共同努力，兩國「同志加兄弟」的情誼定會愈來愈深厚。

王毅表示，阮富仲對中國的深情厚誼令人感動，相信中越友誼之樹一定會枝繁葉茂，結出累累碩果。