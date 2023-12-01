COP28開幕　正式啟動「損失與損害」基金

第28屆聯合國氣候變化大會正式啟動「損失與損害」基金，阿聯酋和德國分別承諾提供1億美元（約7.8億港元）資金。



聯合國氣候變化大會第28次締約方會議（簡稱COP28）星期四（11月30日）起在阿聯酋杜拜召開，並在大會首日宣布上述消息。

本屆大會主席賈比爾博士（Sultan Al Jaber）當天告訴大會代表說：「我們今天創造了歷史。」

他補充說，阿聯酋將向這個基金提供1億美元的資金。

此外，德國也承諾將為基金提供1億美元資金；英國將提供高達6000萬英鎊（約5.9億港元）；美國提供1750萬美元，而日本則將提供1000萬美元。

賈比爾說，這個基金的啟動向世界發出了「積極的信號」，指「這是我們能兌現承諾的證據。COP28能夠也將會兌現承諾。」

去年，各國經過加時談判，終於同意設立「損失與損害」基金，協助發展中國家應對氣候變化造成的損害。

負責在大會開始前釐清細節的過渡委員會，在11月初舉行的第五次會議上，好不容易通過了框架草案，讓世界銀行在基金成立的首四年擔任臨時託管機構。

近200個國家的超過7萬名代表將參與這場常年大會，包括政府官員、商界領袖、專家學者和青年團等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

