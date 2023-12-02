SpaceX火箭攜韓國間諜衛星升空

韓國第一顆軍事間諜衛星由美國太空探索技術公司（SpaceX）火箭發射升空，繼上週朝鮮發射首枚軍事間諜衛星後，朝鮮半島的太空競賽由此加深。



億萬富豪馬斯克（Elon Musk）SpaceX公司的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭運載這顆韓國偵察衛星，於星期五（12月1日）上午10時19分（香港時間星期六上午2時19分）在加州范登堡（Vandenberg）太空基地發射升空。

法新社引述韓國聯合通訊社的報道稱，衛星很快就進入軌道，並成功與地面控制建立了通訊。 韓國國防部說：「這顆衛星於上午10時19分發射後約4分鐘納入軌道，並於上午11時37分成功與地面站通信，這說明它運行正常。」

衛星進入軌道意味着韓國已經獲得了第一顆國產間諜衛星來監視擁有核武的朝鮮。 韓國計劃在2025年底再發射顆間諜衛星，以增強其對朝鮮的偵察能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

