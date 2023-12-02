韓媒：朝鮮結合金正日與金正恩裝扮　暗示金朱愛為接班人

朝鮮上週成功發射首顆軍事偵察衛星後，最高領導人金正恩本週和女兒金朱愛雙雙穿上皮大衣、戴着墨鏡，到第一空軍師飛行聯隊觀看了戰機飛行表演。專家指出，朝鮮已故領導人金正日以前經常戴墨鏡，金正恩則經常穿皮衣，這是朝鮮試圖結合兩位領導人的形象，暗示金朱愛是未來的接班人。



朝中社星期五（12月1日）報道，11月29日是朝鮮的航空節，金正恩星期四（11月30日）前往視察空軍司令部。金正恩強調，空軍要隨時做好能夠對任何軍事挑釁或威脅予以立即反擊的準備，並提出了全面提升空軍經常性戰鬥動員姿態和戰爭執行能力方面的作戰戰略方針。

朝中社發布的照片顯示，金正恩和金朱愛訪問朝鮮第一空軍師飛行聯隊時都穿着皮大衣，戴着墨鏡和皮手套，此裝扮引起輿論的關注。

圖為朝鮮領袖金正恩在女兒金朱愛陪同下訪問朝鮮人民軍空軍總部，朝中社2023年12月1日發布。（Reuters）

世宗研究所鄭成長指出，金正日以前愛戴墨鏡，金正恩經常穿皮衣，這是朝鮮試圖結合過去和現在的領袖形象，暗示金朱愛是未來的接班人。

韓國SBS電視分析指出，金朱愛與最高領導人相似的裝扮出席活動，意味着被稱為「新星女將軍」的金朱愛得到與金正恩相同的待遇。

美澳日韓制裁助朝代理人

此外，朝鮮成功發射偵察衛星後，美國聯合澳洲、日本和韓國祭出新制裁，將多名海外代理人列入黑名單，指控他們協助朝鮮規避制裁措施，包括取得大規模殺傷性武器計劃的收入和技術。

美國財政部恐怖主義和金融情報辦公室副部長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中說：「美國、澳洲、日本和韓國今天的行動，反映我們對抗平壤非法活動破壞穩定的共同承諾。」

圖為朝鮮領袖金正恩在女兒金朱愛陪同下訪問朝鮮人民軍空軍總部，朝中社2023年12月1日發布。（Reuters）

根據新一波制裁行動，受制裁對象在美國所有資產將被凍結。此外，普遍禁止美國人與他們做生意，與他們進行某些交易者也將面臨被制裁的風險。

美國財政部聲明指出，這次也對網路黑客組織「金素香」（Kimsuky）實施制裁，指控金素香搜集情報，以支持朝鮮的戰略和核子野心。

此外，韓國政府也對參與衛星研發、物資調配、彈道導彈研發的11名個人列入單邊制裁名單，與美日澳三國保持步調一致。

本文獲《聯合早報》授權轉載

