澳英美聯盟AUKUS宣布測試新AI算法系統　外媒：追蹤中國潛艇

當地時間12月1日，澳英美聯盟（AUKUS）在美國加州舉行了該軍事聯盟的第二次部長級會議。美國、英國和澳洲三國防長奧斯汀（Lloyd Austin）、夏博思（防相，Grant Shapps）和馬爾斯（Richard Marles）出席。



最為人熟知的核潛艇協議，被稱為「AUKUS」的「第一支柱」（Pillar I），而所謂「第二支柱」（Pillar II）則側重於包括人工智能、量子、網絡和高超音速等關鍵技術領域。當天會後，三國防長宣布將測試新的人工智能算法系統，以更快更準確地探測跟蹤太平洋的水下潛艇。美媒對此認為，三國此舉直指的就是中國潛艇。

此外，美英澳三國當天宣布，三國將於2024年舉行聯合海上無人機演習，旨在將人工智能整合到包括海上巡邏機在內的各種軍事系統之中。「AUKUS」三國防長還宣稱，「此三邊軍事同盟對於遏制中國的海上擴張至關重要」。

據彭博社報道，美英澳三國當天宣布，在太平洋執行美國海軍最高級別海上監視和攻擊機任務的機組人員將使用新的人工智能算法，快速處理由美英澳三國水下設備收集的聲納數據。

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2023年6月在新加坡出席香格里拉對話並發言。（Reuters）

美國國防部長奧斯汀、英國國防大臣夏博思和澳洲國防部長馬爾斯發表聯合聲明稱：「這些聯合性進展將允許（三國）及時利用大量數據，提高我們的反潛作戰能力。」這三國還表示，將在多個系統上部署先進的人工智能算法，包括P-8A反潛巡邏機，以處理來自每個國家水下探測設備聲納浮標的數據。

雖然美英澳防長並未指明國家，但彭博社認為，這項技術的使用將讓這三個盟國以更快的速度和準確度跟蹤中國潛艇，因為三國正尋找方法來延緩和壓制中國軍事現代化的快速發展以及日益增長的全球影響力。

報道還指出，當天發出的聲明內容，是美英澳三國「AUKUS」關係中的一部份，這些技術測試協議也是「AUKUS」中有關「第二支柱」的一部份。

而據香港《南華早報》報道，美英澳三國高級國防官員在12月1日還宣布，三國將於2024年舉行聯合海上無人機演習，旨在將人工智能整合到包括海上巡邏機在內的各種軍事系統之中。

三國防長稱，預計此次演習將增強「三國聯合操作無人海上系統以及共享和處理海上數據」的能力。

早在今年5月，美國《防務新聞》周刊網站就報道稱，「AUKUS」在4月開展了一項人工智能無人機測試。該試驗是「AUKUS」協議「第二支柱」項目的一部份，旨在加快人工智能等關鍵技術的協同發展，並將其應用於軍事能力。

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