美國派高級代表團到訪問澳洲　審視AUKUS合作進展

美國拜登政府本週將派遣一個高級代表團到澳洲參加一系列會議，以審查澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的國防技術夥伴計畫的進展。



路透社報道，根據AUKUS協議，美國將向澳洲出售核動力潛艦、與澳洲共享核子推進技術、共同開發高科技武器。

這項協議是澳洲史上最大型的國防項目，也是對中國在印度太平洋地區日益增長的影響力的回應。

美國代表團團長為負責政策事務的代理副國務卿卡林（Mara Karlin），她於星期一（11月6日）在飛往坎培拉（Canberra）之前受訪時說：「我們三個盟友正在建立意義深遠的水下能力， 我們正在加強先進技術合作，這一切都是為了實現一個更加穩定和安全的印太地區。」

卡林說，這次到澳洲的美國代表團成員包括國務院、白宮國家安全委員會、能源部和五角大廈的人員。 作為多天「深入研究」會議的一部分，潛艇執行小組將開會審查「第一支柱」（Pillar One）的進展。

根據美國《防務一號》（Defense one）網站報道，AUKUS協議由兩個「支柱」組成，「第一支柱」是為澳洲提供「維珍尼亞」級核動力攻擊潛艇（Virginia-class submarine，又稱774級），「第二支柱」是推動先進能力技術項目， 加速人工智慧（AI）、量子、先進網路能力、高超音速能力以及電子戰等關鍵技術的協同發展，並將其應用於軍事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

