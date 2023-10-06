新西蘭大選民調在野黨派領先　行動黨稱不因害怕中國而放棄AUKUS

新西蘭大選10月14日舉行，一項10月4日公布的民調結果顯示，在野新西蘭國家黨（New Zealand National Party）支持度領先。澳媒10月5日稱，新西蘭國家黨盟友、新西蘭行動黨（ACT New Zealand）領袖西摩（David Seymour）受訪時表示，新西蘭不能因害怕中國而放棄與澳英美聯盟（AUKUS）的未來。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前在7月表示，歡迎新西蘭加入AUKUS。中國則多次批評AUKUS破壞亞太和平穩定。

新西蘭國家黨領袖勒克森（Christopher Luxon）9月27日出席選舉辯論時說，如果他成功入主政府，他會「看看我們（新西蘭）可如何參與」AUKUS，會「探討」加入AUKUS一事。

澳洲天空新聞台（Sky News Australia）9月28日稱，西摩已對加入AUKUS的主義表示支持。

彭博社10月4日稱，新西蘭電視台《1新聞》（1News）與Verian於10月4日公布的民調結果顯示，新西蘭國家黨的支持率為36%，執政新西蘭工黨（New Zealand Labour Party）的支持率為26%。