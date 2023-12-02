美媒：以色列一年多前已知襲擊計劃　不信哈馬斯有能力執行

《紐約時報》取得的文件和電郵以及進行的採訪顯示，以色列官員早在10月7日哈馬斯襲擊發生的一年多前，就獲知哈馬斯的作戰計劃。不過，以色列軍方和情報官員當時認為這項計劃過於大膽，哈馬斯要執行的難度太高，所以並未予以重視。



紐時稱，其中一份長達40頁、代號為「傑里科牆」（Jericho Wall）的文件逐點列明攻破加沙防禦、攻佔以色列城市和襲擊重要軍事基地的計劃。哈馬斯在10月7日的襲擊行動中，精準地遵循了這一藍圖，例如在襲擊一開始就發射火箭彈、利用無人機摧毀邊境沿線的攝像監控和機關槍，以及利用滑翔傘進入以色列等。

文件還包括以軍的位置和規模、訊息中心和其他的敏感訊息，引發人們對哈馬斯如何蒐集情報以及以色列安全機構內部是否存在機密外泄的疑問。

實際上，今年7月份，即哈馬斯襲擊發生的三個月前，以軍情報單位分析員就曾發出警告，指哈馬斯展開了為期一天的密集演習，看起來與藍圖中所概述的類似，但以軍仍不當一回事。

一名以色列上校說，這個演習只是哈馬斯「完全憑空想象」的場景，不意味着哈馬斯有能力實現它。

但這名分析員通過電郵回應時直言：「我全然不同意這是想象出來的場景。」

她指出，哈馬斯的演習緊跟「傑里科牆」的內容，並警告哈馬斯正在建立實施這項計劃的能力。「這是一個旨在發動戰爭的計劃……不僅僅是要突襲一個村莊。」

她進一步以1973年戰爭的教訓強調說，「如果我們不小心，歷史可能會重演。」在1973年的贖罪日戰爭中，以色列遭埃及與敘利亞突襲，造成2600多名以軍陣亡。

有以色列官員私下坦承，如果軍方當時認真看待這些警告，並將大批增援部隊調往哈馬斯襲擊的南部地區，以軍甚至可能防止襲擊的發生。

這種種的失敗背後都有一個致命的錯誤，即確信哈馬斯沒有能力發動攻擊，也不敢發動襲擊。官員們說，這種確信在以色列政府中根深蒂固，以致他們無視愈來愈多相反的證據。

但官員也稱，哈馬斯這份藍圖的大膽程度很容易讓人低估它。由於所有軍隊都會制定從不使用的計劃，而以色列官員估計，即使哈馬斯發動入侵行動，它也可能只是集結數十人來展開行動，而不是最終涉及的數百人。

此外，以色列政府也錯誤解讀了哈馬斯的行動。哈馬斯曾就允許巴勒斯坦人在以色列工作進行談判，讓以色列以為這表明哈馬斯無意發動戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

