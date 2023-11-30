伊朗外長指美國發放簽證延誤行程　外交官無法赴會安理會談以巴

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）11月29日稱，伊朗錯過聯合國安理會的以巴問題會議。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）稱，由於美國延遲向伊朗外交官發放簽證，伊朗代表團將無法出席聯合國安理會關於以巴問題的重要會議。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：童黎



阿卜杜拉希揚29日告訴IRNA，簽證是在當地時間凌晨1點簽發的，這使得代表團無法參加定於當天上午舉行的聯合國安理會會議。

他表示，各方目前正在努力達成可持續的停火，以便交換所有巴勒斯坦被關人員。伊朗官員一直在與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）保持聯繫，後者在加沙地帶（Gaza Strip）衝突中擔任囚犯交換的調解者。

觀察者網注意到，這並非美國和伊朗之間的首次簽證之爭。

綜合外媒報道，2020年1月，美國和伊朗之間的緊張關係加劇，美國政府也曾拒絕向時任伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）發放前往美國參加聯合國安理會會議所需要的美國簽證。

據稱，拒絕簽證違反了1947年「總部協議」，該協議規定美國必須允許外國官員進入該國進行聯合國業務。在美國發動空襲殺死伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之後，扎里夫本將首次向世界發表講話。

而中東方面，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在加沙地帶的停火協議於當地時間11月24日正式生效，為期4天。卡塔爾外交部27日晚些時候發表聲明說，哈馬斯與以色列同意將停火期限延長兩天，至29日。

另據法媒29日報道，一名接近哈馬斯的消息人士稱，哈馬斯願意將停火協議再延長4天。半島電視台（Al Jazeera）援引以媒說法稱，以色列有意向繼續延長停火期限，「這取決於哈馬斯的行為」。

英國《衛報》29日援引卡塔爾企業主辦的阿拉伯媒體《新阿拉伯人報》（The New Arab）報道稱，埃及官員透露，雙方已就將停火協議再延長兩天達成初步諒解。以色列官員向以色列《國土報》（Haaretz）證實，該提議正在審議中，但尚未得到批准。

27日，外交部發言人汪文斌宣布，中國作為聯合國安理會11月輪值主席國，於11月29日舉行安理會以巴問題高級別會議，中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴紐約主持安理會會議。

據新華社最新消息，當地時間11月29日，王毅在安理會以巴問題高級別會議後向媒體發表談話。近20個國家的外長和高級別代表出席會議，中方對此表示感謝。

與會代表就當前以巴局勢和下步工作進行深入討論，各方朝着重返和平的方向進一步凝聚了共識，匯聚了合力。中方敦促釋放所有被扣押人員，呼籲解除對加沙的全面封鎖，確保人道救援通道順暢，保障加沙平民的基本生存需求。中方強調還應防止衝突向整個中東地區外溢，敦促對當事方有影響的國家發揮積極作用。