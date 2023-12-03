印尼火山爆發　濃煙直撲1.5萬米高空　日本調查引發海嘯風險

印尼西蘇門答臘省（West Sumatra）的馬拉皮火山（Marapi）在當地時間12月3日下午2時54分爆發。日本《每日新聞》稱直撲高空的濃煙達1.5萬米，火山灰柱則高達3000米。火山其後再在下午5時40分左右發生大規模爆發，暫未有傷亡報告。



日本氣象廳正在調查火山噴發是否會引發海嘯。當局稱，如噴發引發海嘯，預計晚上9時左右抵達沖繩地區。海嘯的預計高度尚不清楚。

氣象廳稱，截至晚上7時45分，海外觀測點未觀察到潮位——潮水達到的高度出現明顯變化。

以下是日本氣象廳圖片，以紅色交叉標示火山所在地：

這座海拔2,891米、蘇門答臘島上最活躍的火山下午2時54分（香港時間同日下午3時54分）噴發。 大量火山灰擴散到附近地區。BNPB照片顯示，汽車和道路都被火山灰覆蓋。

當局已禁止居民和遊客在火山口周圍3公里範圍內進行任何活動

在印尼四級預警系統中，馬拉皮山的警報等級已升至第二高。

印尼火山學和地質災害緩解中心負責人古納萬（Hendra Gunawan）稱觀察到的火山灰柱呈灰色且濃烈，並往東面傾斜，他稱火山爆發仍在繼續。

馬拉皮火山監測站官員里凡迪（Ahmad Rifandi）向法媒說，它爆發後出現含火山灰的雨水，火山灰雨已在武吉丁宜市（Bukittinggi）降下。該市是西蘇門答臘第三大城市，人口逾10萬。

他呼籲在火山附近活動的人戴帽、眼鏡及口罩。