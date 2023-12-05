以巴衝突｜以軍促平民撤離到拉法　但轟炸當地民房

以色列擴大對加沙地帶的攻勢，地面部隊已開進加沙走廊南部，其中汗尤尼斯（Khan Younis）多處冒起濃煙。以軍12月4日在社群媒體平台X上發布一張地圖，其中南部的汗尤尼斯約四分之一地區，以黃色標記列為「必須立即撤離」的區域。地圖上3個箭頭指示，民眾應前往地中海沿岸和靠近埃及邊境的拉法，但拉法亦遭猛烈轟炸。



巴勒斯坦電訊公司4日發表聲明說，受以軍密集空襲影響，加沙走廊通訊和網路再次全面中斷。巴勒斯坦紅新月會同日發聲明說，已和加沙走廊的醫護人員「完全失聯」。

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以色列此前要求，平民須在加沙北部撤離到南部，令汗尤尼斯有大量無家可歸的平民，現在他們又被迫離開，這兩天有不少人徒步離開。有原本住在加沙城民眾表示，這是他自10月7日以來第3次被迫撤離。

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不過，拉法亦受到以色列的砲火攻擊。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，在拉法的人也正在逃難，民眾問哪裡安全，UNRWA也答不上。

拉法一處地點連夜遭到轟炸，地面被炸出籃球場大小的彈坑，一具幼童屍體被壓在瓦礫下，民眾徒手挖掘。有民眾說：「他們（以色列）告訴你這是一個安全區，但整個加沙地帶沒有安全區，這都是謊言。」

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加沙衛生部4日表示，自10月7日以來，至少有15,899名巴勒斯坦人喪生，其中70%是女性或兒童，還有數千人失蹤。加沙230萬人口中有80%人無家可歸，大部份淪為荒地。