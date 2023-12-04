以巴衝突｜以軍在加沙北行動接近完成　數十輛坦克進入加沙南部

以色列和哈馬斯之間的臨時停火協議結束後，以軍12月3日繼續轟炸加沙地帶，宣布地面行動正持續擴大至整個加沙地區，並在4日稱在加沙北的目標已幾乎達成。以軍數十輛坦克在4日駛入加沙南部。



央視新聞報道，在12月4日上午，數十輛以軍坦克進入加沙地帶南部地區。

以軍裝甲部隊指揮官易卜拉欣（Hisham Ibrahim）4日向以色列的電台稱，「在北部地區的目標幾乎已經實現。」他稱以軍開始把地面機動範圍擴大至加沙地帶其他地區。

以軍之前3日再次下令，巴勒斯坦民眾需撤離南部的汗尤尼斯（Khan Younis），並把疏散令擴大至其周邊至少5個地區。以軍發出一張地圖，顯示民眾應該前往的避難所位置，分別位於汗尤尼斯以西和與埃及邊境的拉法，強調汗尤尼斯是個「危險」戰區。但民眾表示，被指示疏散的地區本身也遭到攻擊，其中拉法東部3日受到以色列坦克砲擊。

的汗尤尼斯3日砲火尤其猛烈。 以色列軍方當日表示，其戰機和直升機襲擊了哈馬斯目標，包括地道、指揮中心和武器儲存設施。

被圍困的平民在南部可尋求庇護的地區正不斷縮小，聯合國估計在加沙230萬人口中，已有180萬人流離失所。