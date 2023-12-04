美媒：美國向以色列提供2000磅鑽地炸彈

美媒12月1日稱，美國向以色列提供的武器，包括2000磅鑽地炸彈。以軍繼續空襲加沙，並在12月3日指，已破壞約500個加沙地帶（Gaza Strip）的地下隧道入口。



《華爾街日報》12月1日引述美國官員稱，美國向以色列提供鑽地炸彈，以及數以萬計的其他武器和炮彈，以將巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）趕出加沙。

報道指，美國向以色列提供100枚BLU-109、2,000磅的鑽地炸彈，但美國沒透露向以色列運送的武器總數量。內文稱，美國官員表示，在10月7日新一輪以巴衝突爆發後不久，美方向以方供應的武器量激增，包括約1.5萬枚炸彈以及5.7萬發炮彈，而武器供應近日持續。

以軍：破壞加沙約500個地道入口

以軍12月3日稱，自10月底以來，以方在加沙地帶發現超過800個地下隧道入口，並已破壞當中約500個。以軍的破壞方式包括在地下隧道內引爆大量炸藥或將其密封。