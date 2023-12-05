COP28︱沙特能源部長：不支持大會逐步減少化石燃料呼籲

沙特阿拉伯能源部長薩勒曼（Abdulaziz bin Salman）表明，沙特不會同意在杜拜召開的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）峰會採用呼籲逐步減少使用化石燃料的措辭。



彭博社報道，薩勒曼星期一（12月4日）在利雅得接受電視採訪時被問及沙特會否樂於支持這一呼籲時說：「絕對不會。」沙特是全球最大的石油出口國。

達成呼籲逐步淘汰或逐步減少化石燃料的協議，是包括美國和歐盟成員在內的許多COP28大會與會國的關鍵要求。草案必須獲得一致同意。談判將持續到下星期二（12日）。

薩勒曼指那些推動逐步淘汰化石燃料的國家是虛偽的，並說如果他們相信這一點，就應該繼續這樣做。他說：「我不會指名道姓……但是，那些真正支持逐步淘汰和逐步減少碳氫化合物（hydrocarbon）的國家，應該從2024年1月1日開始制定一項計劃。」

聯合國氣候變化大會一直希望在減少使用化石燃料上採納更強烈的措辭，但一些依賴化石燃料發展經濟的國家主張，逐步淘汰化石燃料對於發展中國家並不公平，應該重點呼籲逐步減少燃燒化石燃料的排放，而非完全放棄使用化石燃料。

本文獲《聯合早報》授權轉載

