白宮：美國援助烏克蘭資金時間將盡

美國白宮預算主任莎蘭達．楊（Shalanda Young）星期一（12月4日）在致眾議院議長、共和黨人約翰遜（Mike Johnson）和其他國會領導人的一封信中警告稱，美國已經沒有時間和金錢來幫助烏克蘭與俄羅斯作戰。



綜合路透社和法新社報道，在白宮發布的信中，楊表示切斷對烏克蘭供應的資金和武器供應，將增加俄羅斯獲勝的可能性。

她寫道：「我想明確表示，如果國會不採取行動，到今年年底，我們將耗盡為烏克蘭採購更多武器和裝備以及從美國軍事庫存中提供裝備的資源」，「沒有神奇的資金可以滿足這個時刻的需要。我們沒有錢了，而且幾乎沒有時間了。」

楊說，未能就更多資金達成一致不僅使烏克蘭迄今取得的成果面臨風險，而且增加了俄羅斯軍事勝利的機會。「這不是明年的問題。現在是幫助民主的烏克蘭對抗俄羅斯侵略的時候了。現在是國會採取行動的時候了。」

拜登（Joe Biden）政府於10月向國會請求近1,060億美元（約8,268億港元），為烏克蘭、以色列和美國的邊境安全計劃提供資金。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供了400億美元的安全援助。

但由於共和黨的內訌，國會已經癱瘓了幾個月，隨着戰爭的拖延，極右翼議員特別反對向基輔提供任何進一步的援助。

俄烏戰爭也威脅到拜登的連任機會，民調顯示越來越多的選民認為美國為幫助基輔做得太多。

本文獲《聯合早報》授權轉載

