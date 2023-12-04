英國外相卡梅倫12月6日訪美　討論俄烏及中東問題

英國外交部長卡梅倫（David Cameron）本週將訪問華盛頓。這是他重返政壇並出任外長後，首次訪問美國。



法新社報道，英國外交部星期天（12月3日）發布聲明宣布卡梅倫於本周三（6日）開始訪美行程，並強調此訪將是一次「重申英國與最親密戰略盟友關係的力量」的機會。

根據聲明，卡梅倫星期三將抵達華盛頓，屆時將會見「拜登（Joe Biden）政府的主要官員，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）」。他也將會見美國國會的共和黨和民主黨人士。

外交部表明，卡梅倫此行與美方討論的中心議題將是「支持烏克蘭打擊俄羅斯侵略，並努力緩和中東緊張局勢」。

卡梅倫曾於2010年至2016年擔任英國保守黨首相，後來在英國公投脫歐後辭職。2023年11月13日，現任首相辛偉誠（Rishi Sunak）部份改組內閣，任命卡梅倫為外長，領導英國外交事務。

就任外長幾天後，卡梅倫首次訪問烏克蘭，並在基輔會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。他當時承諾，英國將繼續對烏克蘭給予所需的道義、外交、經濟支持，「但最重要的是軍事支持……無論需要多長時間」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

