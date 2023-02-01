環球小姐選美　俄羅斯佳麗嘆遭排擠　質疑賽果受政治環境影響

環球小姐（Miss Universe）選舉決賽1月14日舉行後，俄羅斯佳麗林尼柯娃（Anna Linnikova，暫譯）1月31日接受俄媒訪問指，自己在參賽期間遭其他佳麗排擠，又質疑主辦單位偏愛美國及烏克蘭的佳麗代表，認為賽果受政治環境影響，而非依據佳麗表現而決定。



林尼柯娃向俄媒表示，參賽期間在網絡上收到很多來自烏克蘭網民的恐嚇訊息，令她感到害怕。她也受到其他佳麗的排擠，「許多其他人僅僅在知道我來自哪裏後，就會避開我、迴避我。」

她又指「那些來自烏克蘭、瑞士的女孩更是從我身邊走開，像遇到火般。」

林尼柯娃對烏克蘭佳麗阿帕納先科（Viktoria Apanasenko）不願與她說話感可惜，「我嘗試去接觸，但所有努力都是徒勞。大家都看到了阿帕納先科的抗議行為——那是她的選擇，我不記仇。」

▼俄羅斯佳麗林尼柯娃（Anna Linnikova，暫譯）▼

阿帕納先科1月中接受訪問時曾指，這次她要與俄羅斯佳麗一起參賽，令她心情複雜，「當我看到俄羅斯參賽者穿着名為俄羅斯帝國之冠的服裝時，我心想：多麼荒謬。」

她又指，俄羅斯佳麗曾有一次走向她，「她只是為了自拍，我認為是出於宣傳目的。」

▼烏克蘭佳麗阿帕納先科（Viktoria Apanasenko）▼

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在最新的俄媒訪問中，俄羅斯佳麗林尼柯娃又質疑選舉賽果受到政治環境影響，她無法進入比賽最後階段「與表現質素沒有任何關係」。

她解釋指，美國佳麗和烏克蘭佳麗在比賽中均贏得的獎項，她認為是「非常具有象徵意味」。在比賽中，美國佳麗諾拉（R’Bonney Nola）成為冠軍，當選新一屆環球小姐，烏克蘭小姐未有進入16強，但贏得嘉年華精神獎（Spirit of Carnival award）。

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