美媒：美國起草以巴戰後計劃　加沙由巴勒斯坦政府改組後接管

戰後加沙如何安排，美政府正在悄悄盤算着。美國政治新聞網《政治報》（Politico）12月4日稱，拜登政府官員花了數週時間悄悄起草了一份多階段的戰後計劃，打算讓改組後的巴勒斯坦權力機構最終接管加沙地帶。報道稱，儘管這一方案並不完美，但美國官員認為，對飽經戰亂和平民傷亡的加沙而言，這已經是最好的選擇了。



一名美國國務院官員和另一名熟悉討論情況的美政府官員透露，自10月中旬以來，美國國務院、白宮及其他部門官員召開了跨機構會議，在多份立場文件中闡述了加沙戰後治理計劃的各個部分。

報道稱，雖然包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在內的一些人宣稱改革後「重振活力」的巴勒斯坦權力機構應該管理加沙地帶，但都沒有透露具體運作方式的細節。與此同時，這一想法也遭到了以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的抵制，他實際上排除了巴勒斯坦權力機構未來在加沙發揮作用的可能性。其他以色列官員大多不願討論除了眼下戰爭以外的話題。

即便是這樣，制定計劃的美國戰略家還是不斷把目光投向巴勒斯坦權力機構，因為他們認為，這是最可行的選擇。

2023年11月26日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問加沙地帶，向以色列士兵指戰事尚未結束。（Reuters）

拜登政府內部會談提出，一旦以色列軍隊和哈馬斯武裝分子之間的激烈戰鬥結束，加沙將開始多階段重建。加沙在戰後急需一支國際部隊來維持穩定，隨後由改組後的巴勒斯坦權力機構長期接管。

官員們稱，這項戰後計劃的關鍵部份包括增加美國向巴勒斯坦權力機構提供的安全援助，並允許美國安全協調員發揮更大的作用。

「最終，我們希望在戰後的加沙重塑巴勒斯坦安全架構。」拜登政府一名高級官員說。

一位美國官員表示，要想實現計劃「真的非常非常困難，因為沒有一個明確或簡單的答案」。

「我們陷入了困境。」美國務院官員說，「人們強烈希望巴勒斯坦權力機構在加沙發揮治理作用，但它面臨着合法性和治理能力的重大挑戰。」

美國官員們強調，這項戰後計劃尚處在萌芽階段，可能會受到許多不可預測的變量影響。

美國總統拜登（Joe Biden）11月曾表示，加沙地帶和約旦河西岸最終應「重新統一」並由巴勒斯坦權力機構管理，「兩國方案」是確保以色列和巴勒斯坦人民長期安全的唯一途徑。

對於拜登的想法，內塔尼亞胡雖說沒有直接拒絕，但他表示，巴勒斯坦權力機構「以目前的形式沒有能力承擔對加沙的責任」。路透社稱，內塔尼亞胡對拜登計劃提出了異議。「我認為在我們戰鬥（結束）並做了這一切之後，巴勒斯坦權力機構以目前的形式沒有能力承擔對加沙的責任，（不能）交給他們。」

《政治報》稱，決定由誰來維護戰後加沙的秩序是首要難題。

一名美國官員表示，雖然阿拉伯國家似乎猶豫不決或根本不願意向加沙派遣軍隊，但在最近的對話中，一些國家似乎對此抱有更開放的態度。還有很多人提出，阿聯酋可以幫助重建加沙的醫療設施或培訓公務員。

另一名美國官員表示，聯合國可以在戰後階段在加沙發揮作用，至少在人道主義方面發揮作用。

埃及也可能在戰後加沙發揮重要作用。埃及總統塞西（Abdel Fattah al Sisi）關於未來巴勒斯坦國「非軍事化並讓國際安全力量臨時進駐」的建議在拜登政府圈子裏受到了廣泛關注。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月27日在白宮發表演講。（Reuters）

拜登政府高級官員表示，最大的未知數是哈馬斯在加沙究竟會留下什麼。即使哈馬斯人數不多，他們的武裝能力也會嚴重影響到那些考慮派遣維和部隊的國家的意願。

報道稱，規劃過程由美國國家安全委員會高級官員麥格克（Brett McGurk）牽頭。他得到了沃爾夫（Terry Wolff）的協助，沃爾夫是國防部和國務院的資深人士，現供職於國家安全委員會。

其他參與其中的關鍵人物包括利夫（Barbara Leaf）、夏皮羅（Dan Shapiro）和阿姆魯（Hady Amr），他們均在國務院擔任中東地區的重要職務。參與者還包括國務院負責中東事務和政策規劃的部門，政府其他部門也根據實際需要參與其中。

《政治報》注意到，儘管包括拜登本人在內的美國官員使用「重振」一詞來描述他們對未來巴勒斯坦權力機構管理加沙的希望，但「改革」、「改造」或「重組」等詞可能更加合適。

一名以色列官員表示，實際上美國和以色列對於加沙戰後治理的分歧並不大。「兩國政府都同意，目前形式的巴勒斯坦權力機構無法管理加沙，而一個重新煥發活力、改革過的機構或許能夠做到這一點。但我們仍然沒有討論這項改革到底應該是什麼樣子。」

在討論戰後加沙前景的同時，美國一些分析人士和官員也開始擔心，如何定義「戰後」是個問題，甚至可能成為以色列和美國爭論的焦點，畢竟不存在「有人一吹口哨，所有人都放下武器的情形」。

「以色列人沒有心情談論第二天的事情。」美國政府官員說，「他們非常關注眼下的事，所以那裏（戰後的事）沒有太多的吸引力。」

截至目前，本輪衝突已導致巴以雙方超1.73萬人死亡。加沙地帶衛生部門當地時間12月4日發表聲明稱，自10月7日以來，以色列對加沙地帶的襲擊已致15,899人死亡，近4.2萬人受傷。另據巴勒斯坦衛生部11月29日更新的統計數據顯示，約旦河西岸有242人死亡。以色列方面的數據顯示，以方的死亡人數約為1,200人。

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