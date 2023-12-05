以巴衝突｜世衛料將召開緊急會議　紅十字會主席訪問加沙

世界衛生組織（WHO）執行委員會預定12月10日召開罕見的緊急會議，討論加沙和約旦河西岸的衛生危機。此外，巴勒斯坦方面尋求更多醫療援助，以及更多外國醫護人員前往當地。世衛證實，已收到 15 個國家召開會議的請求。另外，紅十字國際委員會（ICRC）主席Mirjana Spoljaric Egger 抵達加沙，指加沙民眾所遭受的苦難是無法承受的。



Mirjana Spoljaric Egger表示，加沙民眾已經沒有安全的去處，而且由於以軍的圍困，目前也無法採取適當的人道主義應對措施，這是不可接受。她呼籲各方根據國際人道法，保護和尊重平民生命，並強調所有人質應該獲釋，以及讓紅十字會人員探望。

路透社報道，世衛執行委員會預定12月10日召開緊急會議。巴勒斯坦駐日內瓦聯合國大使Ibrahim Khraishi表示，會議將主要討論加沙地帶的人道困境，以及約旦河西岸衛生部門遭受的襲擊，並呼籲以色列方面不要針對醫療部門。此外，他希望能為當地提供新的醫療用品，並從世界各地派遣更多醫生。其外交使團正起草一項動議，以供委員會審查。

+ 2

不過，以色列批評會議是「多邊舞台上對以色列採取雙重標準」的一個例子。而世衛資料顯示，自10月7日哈以來，巴勒斯坦的醫療設施已有427宗受襲，但資料未顯示攻擊來源。