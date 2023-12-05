世衛被要求24小時內清空加沙藥品庫　譚德塞呼籲以色列撤回命令

以色列軍方警告，它在加沙走廊南部展開軍事行動，世界衛生組織（WHO）的兩個醫療倉庫可能無法運作，必須清空。 世界衛生組織呼籲以色列撤銷它提出的在24小時內從倉庫轉移物資的要求。



路透社報道，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）星期一（12月4日）在社交媒體平台X上發帖，呼籲以色列撤回該命令，「並採取一切可能措施保護平民和民用基礎設施，包括醫院和人道主義設施。」

負責與巴勒斯坦人協調的以色列國防部政府活動協調處（COGAT）發布的聲明否認以方曾要求世衛組織撤離倉庫，並說已向聯合國代表明確表示這一點。 它沒有詳細說明。

世衛組織駐巴勒斯坦佔領區團隊的巴克利（Shannon Barkley）在新聞發布會上說，世衛組織在加沙的工作人員能夠「完成將倉庫轉移到新設施的部分工作」。

世衛組織東地中海區域主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）在會上說，以色列在加薩南部，特別是汗尤尼斯（Khan Younis）加強地面軍事行動，可能會導致成千上萬人無法獲得醫療服務。

世衛組織官員指出，由於加沙許多居民無法獲得清潔水和衛生設施，他們擔心重大疾病蔓延。 曼達里說，世衛組織注意到傳染病增加，包括急性呼吸道感染、疥瘡、黃疸、腹瀉和出血性腹瀉。

世界衛生組織東地中海區域緊急衛生事務主任布倫南（Richard Brennan）說，衛生官員也擔心戊型肝炎，這種病毒可以透過受污染的水在人與人之間傳播，對孕婦來說尤其危險。

與此同時，紅十字國際委員會主席斯波利亞里茨（Mirjana Spoljaric Egger）抵達加沙，她在飽受戰爭蹂躪的加沙，描述人們遭受的痛苦「巨大」，並呼籲採取「政治解決方案」結束巴勒斯坦領土上的戰鬥。

斯波利亞里茨說，紅十字會將「盡最大努力幫助減輕和減少痛苦，但我們無法單獨做到這一點」。 法新社引述她在發自加沙的視頻信息說：「對此不僅需要人道主義解決方案，還必須有政治解決方案。」

紅十字國際委員會說，斯波利亞裡茨前往該地區的行程將分幾個階段進行，「預計將在未來幾週訪問以色列」。

紅十字會面對的批評是它沒有向巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）扣押的以色列人質和以色列扣押的巴勒斯坦囚犯提供足夠的幫助。 斯波利亞里茨堅稱：「所有被剝奪自由的人都必須得到人道對待……人質必須獲釋，紅十字國際委員會也必須獲準安全地探視他們。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

