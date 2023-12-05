美國YouTuber自導自演「空難」再摧毀飛機殘骸　判監6個月

美國YouTuber雅各布（Trevor Jacob）2021年11月為賺取點擊率以及賣廣告賺取收入，自導自演墜機「意外」，刻意導致小型飛機墜機後跳傘，更拍片直擊「遇難」及求生過程。他之後又透過銷毀飛機殘骸來阻礙墜機事件的調查，聯邦檢察官12月4日指，雅各布因此被判監6個月。



30歲的雅各布6月承認一項意圖妨礙聯邦調查而進行破壞和隱藏的罪名。

他2021年上載墜機影片，顯示他駕小型飛機橫越南加州上空時看來遇上引擎故障。他跳機「逃生」，並打開降落傘順利着陸。他跳機時一直手持自拍棍，直擊整個過程。

機上攝影機顯示，小型飛機最終墜毀於密林。雅各布降落隨後徒步前往殘骸所在位置。他之後在密林穿梭尋找人迹，並定期上網更新近況，分享感受。

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《紐約時報》12月4日稱，檢察官指，雅各布計劃在飛行途中從小型飛機上跳傘，並在墜機時拍攝自己跳傘到地面的影片，他這樣做是為一款錢包賣廣告。

檢察官表示，雅各布在事發逾2週後、即2021年12月將失事小型飛機殘骸從墜機地點移走。