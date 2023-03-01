德國大眾汽車中國CEO　訪新疆工廠稱「沒見到強迫勞動跡象」

德國大眾汽車集團（Volkswagen，又稱「福士」)中國業務負責人貝瑞德（Ralf Brandstaetter）在2月中旬到訪位於新疆的工廠，並稱沒有看到強迫勞動的跡象。



據路透社報道，貝瑞德在2月16日至17日參觀了大眾汽車在新疆的工廠，並與漢族、維吾爾族和哈薩克族等七名員工分別進行長時間的交流，部分員工是經由通譯員，或以英語與他直接交談。貝瑞德也與其他員工短暫交談。

他稱，此行與新疆工廠員工的交談未受到中國政府監視，還補充說這不會是他最後一次參觀新疆工廠。 在親自參觀驗證後，貝瑞德表示，「我可以與人交談並得出結論，也可以試著（從合資夥伴上汽那裡）核實事實，並沒有發現有任何矛盾。」

德國多間汽車企業近年非常倚重中國市場，其中大眾汽車一直於當地大展拳腳。（Getty Images）

大眾汽車首席遊說官施特格（Thomas Steg）星期二（2月28日）說，大眾汽車將履行與合資夥伴上汽集團的合同，繼續運營新疆工廠至2030年。該公司否認維持新疆工廠，是為了在中國各地繼續生產而被北京方面強加的條件。

施特格稱，大眾將在全球範圍內尋求新的合作夥伴，以實現合作多元化，但同時指出，「與上汽解約是不可能的」。

人權組織一直指新疆存在侵犯人權行為，德國人權組織、政界人士和德國金屬工會（IG Metall）等曾抨擊大眾汽車在新疆設廠。對此，中國多次強調新疆不存在「強迫勞動」或「種族滅絕」行為。

大眾汽車說，從未找到能證明新疆工廠員工被強迫勞動的證據，並認為自2012年設廠以來，公司為當地居民帶來了正面影響。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

