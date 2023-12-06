馮德萊恩：不容忍歐中貿易持續失衡　盼透過談判解決

中歐峰會12月7日在北京舉行前，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5日表示，中歐貿易持續失衡，歐盟成員國不會一直容忍。她指歐盟有保護自身市場的工具，但更希望通過談判解決問題。



馮德萊恩強調，歐洲並不是試圖與中國脫鈎，而是要讓已變得過度傾斜的雙邊關係「去風險化」。她指雙方必須決定，是否準備做出讓步以維持雙邊關係。

馮德萊恩指出，中歐貿易不平衡持續加劇，貿易逆差在過去兩年翻了一番，目前已達到近4,000億歐元。歐洲領導人不會一直容忍，但更願意通過談判解決。歐盟已將選項放在談判桌上，她認為中國應仔細考慮作出選擇，也認為符合中國利益。

將提出歐洲議員遭制裁問題

她又表示，歐盟方面也在研究，中國企業獲得隱性、直接和間接補貼，從而與歐洲企業競爭的問題。她也打算在會面時提出，有關歐洲議員遭中國制裁問題，她一直認為這些制裁不合理。她指歐洲將走自己的路線，但與美國有很多共同憂慮，包括俄烏戰爭爆發後，中國仍支持俄羅斯。

馮德萊恩還表示，中國在《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第28次會議（COP28）的態度，正備受各界關注。西方國家擔心在減少碳排放議題上，中國會減少發揮作用。

第二十四次中國—歐盟領導人會晤12月7日將在北京舉行，國家主席習近平將會見歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和馮德萊恩。 這將是2019年以來，歐盟領袖首次和習近平面對面會談，這次會議焦點擺在貿易事務、烏克蘭和中以巴戰爭。