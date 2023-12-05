王毅晤歐盟及各成員國駐華使節　冀中歐領導人會面圓滿成功

中歐峰會12月7日舉行之前，中共中央政治局委員、外交部長王毅4日在北京集體會見歐盟及各成員國駐華使節。 王毅表示，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，是承前啟後的重要年份。 雙方即將舉行中歐領導人會晤，為中歐關係指向方向、畫藍圖、提信心、增動力。 雙方應共同努力，確保會晤圓滿成功，推動中歐關係邁上新台階、展現新前景。



2023年12月4日，王毅在北京集體會見歐盟及各成員國駐華使節。（中國外交部圖片）

王毅表示，正如習近平主席指出，中歐關係關乎亞歐大陸繁榮和世界格局穩定，需要雙方共同維護好、發展好。在雙方領導人親自關心和戰略引領下，中歐關係呈現全面復蘇和穩中向上的良好態勢，一系列高級別對話成功舉行，達成重要合作共識，體現了中歐關係的韌性和活力，展現了中歐合作 的戰略意義和全球影響。

堅持相互尊重 保持冷靜務實

王毅指出，中歐全面戰略夥伴關係走過20年歷程，雖經波折，但保持著向前發展勢頭，已形成全方位、多層次、寬領域交流合作的格局。 回顧中歐關係歷程，可以得到以下重要啟示：一是堅持相互尊重。中國推出了三份對歐盟政策文件，都將相互尊重作為發展中歐關係的首要原則。中歐歷史文化、道路制度各有特色，堅持相互尊重，才能平等對話、共同進步；中歐對國際地區問題的看法不盡相同，堅持溝通協調，才能為維護世界和平穩定、應對全球性挑戰發揮建設性 作用。

2023年12月4日，王毅在北京集體會見歐盟及各成員國駐華使節。（中國外交部圖片）

二是堅持冷靜務實。 面對複雜局面和嚴峻挑戰，中歐保持冷靜務實，維護夥伴關係基本定位，維護求同存異相處之道，維護互利共贏合作方式，維護多邊主義時代潮流，將為世界提供更多穩定性和正能量，也 符合雙方根本和長遠利益。

從戰略高度看待關係發展

三是堅持戰略思維，中方始終從戰略高度和長遠角度看待發展中歐關係，視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲一極化，支持歐洲戰略自主。中國對歐政策保持著穩定性，不會因一時一事改變，因為這符合世界多極化趨勢和國際關係民主化的時代潮流。

王毅強調，中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成；中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有了希望。

2023年12月4日，王毅在北京集體會見歐盟及各成員國駐華使節。（中國外交部圖片）

歐盟駐華代表團團長、歐盟各成員國駐華使節表示，歐方致力於發展建設性和穩定的歐中關係，願同中方堅持相互尊重、維持接觸對話。中國是歐盟的重要合作夥伴，歐盟無意與中國脫鉤，希望建立互惠平衡的經貿關係。歐盟重視中國作為安理會常任理事國的角色和影響，願同中方共同應對氣候變遷、生物多樣性、公共衛生等全球挑戰，就烏克蘭、中東局勢等熱門議題加強溝通協調。即將舉行的歐中領導人會晤是雙方重要的高層對話，相信將推動歐中關係取得建設性進展。

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