中歐峰會12月初舉行　焦點議題有什麼？歐盟先提「願望清單」

中國和歐盟峰會12月7至8日便會在北京舉行，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）均會訪華，與中國國家主席習近平及總理李強會面。在出訪前，歐盟已談到冀就確保更平衡、互惠的貿易關係，以及氣候變遷、糧食安全等領域展開討論。



這是2019年以來首場面對面舉行的中歐峰會。

中歐峰會焦點議題

歐盟指，本次會議是與中國舉行最高層接觸、尋求建立具建設及穩定中歐關係的機會。峰會將聚焦中歐關係現狀及俄烏戰爭、中東局勢等國際議題。與會領袖會就確保更平衡、互惠的貿易關係，以及氣候變遷、糧食安全等領域展開討論。

歐盟表示，會上將主張有必要支持基於規則的多邊國際秩序，並回顧歐盟在去風險（de-risking）和經濟安全上的做法。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）將陪同馮德萊恩與米歇爾會見習近平及李強。

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）2023年11月23日出席第19屆歐盟和加拿大峰會開幕招待會。（Reuters）

美國《政治報》（Politico）11月引述馮德萊恩表示，中國是歐盟最重要貿易夥伴，但歐盟憂慮不公平及扭曲市場的掠奪式措施持續增加，包括貿易脅迫、杯葛歐洲產品及限制重要原材料出口等。

她重申歐盟無意與中國脫鈎，但雙方需化解風險，又指中歐對全球安全的觀點有分歧，強調必須認識雙方關係存有明顯競爭因素。

電動車補貼風波成阻礙？

馮德萊恩9月13日宣布，歐盟將針對中國電動車補貼啟動調查，稱全球正充斥「廉價中國汽車」，扭曲歐洲市場。德國之聲（DW）12月1日稱，馮德萊恩在本次峰會中，或須為相關言論向中方解釋。