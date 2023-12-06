印尼火山爆發增至22死　12月5日至少再5次噴發

印尼西蘇門答臘島（Sumatra）馬拉皮火山（Mount Marapi）12月3日大規模噴發，噴出的火山灰高達3,000公尺。 救災部門官員5日表示，因火山造成的死亡人數增加至22人。 印尼國家抗災署表示，火山5日又經歷5次噴發，火山灰柱高達800米，火山口周圍4個鄉鎮受到影響，建議民眾戴上口罩。



搜救部門負責人稱，除最初找到的11名罹難者外，搜救人員4日和5日在不同地點，又發現11名登山者遺體，目前仍有一人失蹤。 另據當地警方表示，當火山爆發時，該名失蹤者在距離火山口不遠，推測可能已經死亡。

當局指出，3日火山爆發時，山上共有75名登山者，已有52人獲救，其中12人正在醫院接受治療。 目前，巴東搜救局聯合西蘇門答臘省軍警、自願者和醫護人員，共200人組成聯合救援隊，對火山口周圍5.3平方公里的區域進行搜尋。 當地正值大雨天氣，加上火山煙霧及複雜地形的影響，為搜救工作帶來困難。

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當地時間3日14時54分，馬拉皮火山突然噴發，噴出高達3,000公尺的火山灰柱，當局已禁止居民前往火山口周圍3公里範圍。

印尼是世界上火山最多的國家之一，境內現有129座活火山。 馬拉皮火山海拔2,891米，是印尼最活躍的火山之一。