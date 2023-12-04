印尼火山爆發登山客「滿臉灰」至少11死　4日再噴發暫停搜救

路透報道，印尼西蘇門答臘島（Sumatra）馬拉皮火山（Mount Marapi）3日傍晚大規模噴發，造成11名登山客喪命、12人下落不明。



大量火山灰直竄天際，高度超過3,000米，受困山區的登山客全身火山泥灰的慘況流出。

點圖放大瀏覽有關影片截圖（慎入），印尼救援人員之後證實19歲女大學生Zhafirah Zahrim Febrina成功撤離，她身體虛弱：

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當局救援隊發言人哈雅旺（Jodi Haryawan）表示，火山噴發當時約75名登山客在附近區域，當局已出動軍警逾160人展開救援，49人陸續被救出。

目前尋獲11具遺體，3人幸運生還，另有12人生死未卜。

不過由於當地時間4日再度發生小規模噴發，出於安全考量暫時停止行動。

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印尼火山及地質減災中心（BNPB）表示，馬拉皮火山海拔高度2,891米，當局已將警報級別由第三級調高至第二級，同時禁止周邊居民靠近火山口方圓3公里範圍。

社群平台X傳出登山客遭遇火山噴發時的慘況，火山灰混雜雨水黏滿臉部和頭髮，整個人狼狽不堪。

大規模火山灰漫天擴散，路面和車輛也覆蓋火山灰。

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