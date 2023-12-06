以巴衝突｜研究：知情交易人士事先沽空以色列股票

根據美國一項研究報告，在以哈衝突爆發前，有投資者做空以色列股票市場，或意味著有人提前得知哈馬斯將襲擊以色列的消息，並從中獲利。



根據紐約大學法律系教授傑克遜（Robert Jackson）及哥倫比亞大學法律系教授米特斯（Joshua Mitts）星期一（12月4日）發表的報告，在以哈衝突爆發前五天，以色列一家交易所交易基金（ETF）的賣空交易出現「顯著」和「不尋常」的激增。

此外，研究員也發現，在9月14日至10月5日間，以色列國民銀行（Bank Leumi）有443萬股新股被賣空。 根據《紐約郵報》報道，此舉讓交易員獲利近9億美元（約70.2億港元）。

作者在報告中說：「我們的研究結果表明，有知情交易者得知哈馬斯將發動襲擊，並從這些悲劇中獲利。」

但兩人也強調，這只是初步研究結果，目前不知道交易方是否與任何特定的金融公司、政府實體或恐怖組織有聯繫。 他提醒人們保持謹慎不要妄下結論，直言「將這件事與哈馬斯聯繫起來是極具揣測性的」，因為交易員從哪裡獲得消息還有許多其他的可能性。

米特斯教授接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時稱，由於公開交易的數據較為有限，報告中提及的情況可能只是冰山一角，他認為「極有可能」還有更多的幕後交易 ，指監管機構應該關注此事。

以色列當局則告訴路透社：「當局已經得知此事，相關各方正在展開調查。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

