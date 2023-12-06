Nvidia稱繼續為中國開發新產品　阻華為搶佔發展AI晶片機會

Nvidia的旗艦級遊戲顯示卡GeForce RTX 4090遭美國禁止在中國境內發售後，日前傳出Nvidia正為中國設計降級版本的「4090D」。Nvidia創辦人兼行政總裁黃仁勳表示，會繼續為中國設計符合美國規則要求的新產品。



黃仁勳在12月6日出席新加坡一場活動時表示，Nvidia一直與美國政府密切合作，爲中國市場提供一套符合美國政府最新規定的新產品。黃仁勳表示，在生產「最好的」人工智能芯片的競賽中，華爲是英偉達「非常強大」的競爭對手之一。

黃仁勳並未有具體說明正為中國開發什麼產品，但外界推測這是暗指早前傳出的RTX 4090降級版本「4090D」。加拿大科技網Wccftech在11月29日報道，Nvidia正開發RTX 4090D。新顯示卡按現有的4090重新設計，內存TPP（Total Processing Performance） 將符合美國要求，可在中國銷售。

4090D中的D是代表Dragon的意思，恰巧2024年是龍年，新顯卡只會在中國發售。

路透社報道指Nvidia在中國擁有70億美元的市場，Nvidia不希望美國政府打壓為競爭對手，特別是華為創造機會。