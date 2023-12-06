以色列行動第三階段展開　汗尤尼斯爆發激戰　攻哈馬斯最後據點

以軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）12月5日晚稱以軍展開地面行動第三階段，在包圍位於加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis）。以軍加緊進攻巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在加沙的最後一個主要據點。



他稱，以軍已佔領加沙地帶北部很多哈馬斯據點，現正針對其在南部的據點採取行動。他說，與此同時，以軍正努力擴大加沙走廊北部的成果。

哈萊維稱在過去數天，哈馬斯很多特工，包括高級指揮官都被消滅了。

以巴衝突：2023年12月4日，以色列空襲加沙期間，加反地帶南部汗尤尼斯發生爆炸。（Reuters）

以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的臨時停火協議結束後，以軍恢復空襲加沙地帶，並把地面行動持續擴大至整個加沙地區。以軍數十輛坦克在4日駛向汗尤尼斯。

《華爾街日報》6日稱，以色列5日加緊進攻哈馬斯在加沙的最後一個主要據點，而這可能是以巴戰爭一場決定性戰役。

伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）向法媒稱，他們的戰士在6日較時時與以軍激戰，以阻止他們進入汗尤尼斯與周邊地區。

惟以軍南方司令部將軍芬克爾曼（Yaron Finkelman）5日稱部隊正在「汗尤尼斯的中心地帶」行動，並稱當天是迄今為止戰鬥最激烈的一天。

2023年12月4日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）遭以軍猛烈轟炸，民房嚴重損毁，而且繼續燃燒冒煙。（Reuters）

法媒6日引述目擊者稱，以色列坦克、裝甲運兵車和推土機出現在汗尤尼斯附近，迫使之後由北南遷至此的難民，再次被迫逃難。

根據哈馬斯的政府新聞處，在這一輪針對汗尤尼斯東部的襲擊中，有數十人死傷。