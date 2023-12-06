福布斯公布全球百大女性權力榜 Taylor Swift創紀錄打入五甲
撰文：房伊媚 許懿安
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美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）12月5日公布2023年「全球百大最具權力女性排行榜」（Forbes' 100 Most Powerful Women）。美國樂壇天后Taylor Swift排第五位，成首位進入五強的藝人。新加坡總理李顯龍的妻子、新加坡國家投資公司淡馬錫（Temasek Trust）前行政總裁何晶排第三十三位。
Taylor Swift於2022年排第79位。她2023年排名大幅上升，也成為女性權力榜成立以來，第一位打入前五名的藝人。
何晶自2004年以來一直榜上有名，最高排名是2007年時的第三位，她2022年排第三十五位。報道指，在她執掌淡馬錫的17年內，她協助淡馬錫將投資組合擴大至超過3,130億美元（約2.4萬億港元）。
歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連續第二年位居榜首。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）和美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）則分別排第二和第三，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）排第四。
華人方面，京東集團行政總裁許冉排名第20，是榜上排名最高的華人女性。李嘉誠基金會董事、現年61歲的周凱旋成為香港唯一打入百大的女性，排名第81位。
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