福布斯公布全球百大女性權力榜　Taylor Swift創紀錄打入五甲

美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）12月5日公布2023年「全球百大最具權力女性排行榜」（Forbes' 100 Most Powerful Women）。美國樂壇天后Taylor Swift排第五位，成首位進入五強的藝人。新加坡總理李顯龍的妻子、新加坡國家投資公司淡馬錫（Temasek Trust）前行政總裁何晶排第三十三位。



Taylor Swift於2022年排第79位。她2023年排名大幅上升，也成為女性權力榜成立以來，第一位打入前五名的藝人。

圖為2017年7月8日，新加坡總理李顯龍的妻子何晶在德國漢堡與時任漢堡市長朔爾茨見面。（Getty）

何晶自2004年以來一直榜上有名，最高排名是2007年時的第三位，她2022年排第三十五位。報道指，在她執掌淡馬錫的17年內，她協助淡馬錫將投資組合擴大至超過3,130億美元（約2.4萬億港元）。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連續第二年位居榜首。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）和美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）則分別排第二和第三，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）排第四。

華人方面，京東集團行政總裁許冉排名第20，是榜上排名最高的華人女性。李嘉誠基金會董事、現年61歲的周凱旋成為香港唯一打入百大的女性，排名第81位。

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