福布斯公布美國400富豪榜　特朗普25年來首跌出榜單　即睇前10名

《福布斯》雜誌5日報道，美國前總統特朗普（Donald Trump）在疫情期間身家「大縮水」，25年來首次掉出「美國400富豪榜」（Forbes 400）外。
《華盛頓郵報》報道，福布斯估計，在疫情期間特朗普的淨資產減少了約6億美元（約港幣46.7億），因為他主要持有的大城市房地產飽受疫情打擊，最終身價淨值達25億美元，而位居「美國400富豪榜」最後一名的投資銀行家斯蒂芬（Warren Stephens）的淨資產為 29 億美元。
特朗普曾表示，這類型的排名未能準確估算他的持股情況，2015年更聲稱自己的身價超過100億美元，是福布斯估計的兩倍之多，並稱「他們（福布斯）不知道我擁有什麼，這無關緊要」。
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此外，這次的「美國400富豪榜」依舊由亞馬遜公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）以估計為2010億美元的淨資產、連續第4年稱霸，排行榜前5名的剩餘富豪則分別是特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的1900億美元、Facebook 創辦人朱克伯格（Mark Zuckerburg）和微軟聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的1340億美元，以及Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）的1230億美元。
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