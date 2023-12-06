歐盟稱不接受對華貿易長期不平衡　中國：不刻意追求順差

中國外交部發言人汪文斌12月6日主持例行記者會回應記者提問。



法新社記者提問，中歐領導人會晤將於本周在北京舉行。昨天，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟不會接受對華貿易長期不平衡。她還表示，歐盟擁有保護其市場的工具，但更願意通過談判找到解決方案，請問中方對此有何回應？中方是否擔心未來與歐盟爆發貿易戰的可能性？

汪文斌說：「首先我想告訴大家的一點是，中國從不刻意追求貿易順差，相反，我們通過積極舉辦中國國際進口博覽會、國際供應鏈促進博覽會，持續推進高水平對外開放，歡迎各國更好共享中國14億多人口的超大市場。」

他表示，中歐貿易現狀是宏觀經濟環境、國際貿易條件和雙方產業結構共同影響的結果。貿易數據也不能反映全球產業鏈供應鏈融合下中歐貿易的利益分配格局，在華歐企超過1/3的出口量返銷歐洲。表面上看，中國擁有順差，但實際上相當一部分的利潤是由歐方享有的。

汪文斌指出，買賣是雙方的事情。如果歐方一方面在對華高技術產品出口方面施加嚴苛的限制，另一方面又希望大幅增加對華的出口，這恐怕不太合常理。

汪文斌強調，無論是解決歐洲面臨的突出問題，還是有效應對全球性挑戰，中國都是歐盟值得信賴也是不可缺少的夥伴。通過對話協商妥處分歧，是中歐關係發展的重要經驗。我們希望歐方同中方相向而行，為中歐領導人會晤成功舉行營造良好氛圍，為中歐關係健康穩定發展作出共同努力。