習拜會後的中歐峰會：一場美國影響力的現場測試

撰文：鄭真
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第二十四次中國—歐盟領導人會晤將於12月7日在北京舉行。此次領導人峰會和以往相比，舉辦的時間比較晚。中歐每年輪流舉辦領導人峰會。以往領導人峰會大多在上半年舉行，在下半年舉行峰會的情況較為少見。此次將峰會安排在12月，有兩個方面的原因。

一是中歐雙方都有一些突發事態耽誤了相關日程安排。歐盟委員會副主席兼外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）原本4月訪華為領導人峰會做鋪墊，但是他出發前感染新冠病毒，因此行程推遲。

今年7月博雷利的訪華行程被中方臨時取消，和中國時任外長秦剛被調查，外交人事出現更迭有關。在王毅接任外長後，博雷利的訪華計劃在10月成行。11月中國外交圍繞中美領導人峰會進行。因此此次中歐領導人峰會安排在了12月初。

習近平4月6日與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會面。（Reuters）

另外一個中歐領導人峰會推遲到12月的原因是歐盟一方協調對華立場需要時間。2022年12月歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）訪華，今年4月歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪華，兩人分別訪華而不是聯合出訪是罕見的，和當時歐盟內部對於如何處理對華關係有着立場分歧不無關係。歐盟核心大國德國的對華政策上在前半年也未明確。

歐盟委員會主席馮德萊恩3月份第一次提出「去風險」，5月的G7峰會上，「去風險」被寫入公報，今年6月、7月馮德萊恩在一系列出訪中反覆提及「去風險」。在這一過程中美國逐漸放棄使用「脱鈎」，開始接受使用「去風險」這一說法。德國朔爾茨政府的對華戰略文件起草過程並不順利，一直處於重新評估和修改狀態，直到今年7月才正式出台《德國聯邦政府中國戰略》。這份40頁的戰略文件強調「我們迫切需要降低風險，但並不追求脱鈎」。和歐盟的「去風險」提法一致。

中國外長王毅10月13日在北京同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）舉行第十二輪中歐高階戰略對話（中國外交部）

目前「去風險」已經成為主導西方對華關係的最新共識。中國已經表明立場反對歐盟提出的最新的「去風險」政策，且雙方在新能源汽車等領域的分歧非常明顯，本質上中歐舉行領導人峰會不太可能取得大共識。

但是中美領導人在美國加州舉行會晤後，再舉辦中歐領導人峰會，有助於中歐找到管控分歧的途徑進行良性互動。無論是中美關係還是中歐關係，都不是消滅分歧才能合作，而是要掌控一邊管理分歧一邊繼續合作的節奏，不走對抗的極端。

此次領導人峰會是在歐美對華立場較為一致的背景下進行的，中美領導人峰會後，此次中歐領導人會晤，是美國對歐盟政策影響到底有多少的試驗場，有助於中方觀察歐美對華態度的異同。

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