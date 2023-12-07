美國首以戰爭罪起訴4名俄方士兵　涉在烏克蘭戰爭虐待美國公民

美國司法部12月6日起訴4名從屬俄羅斯的士兵戰爭罪，也是首次根據美國戰爭罪法規提出起訴。4名男子被指代表俄軍或「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People’s Republic），在俄烏戰事中對一名美國公民犯下戰爭罪，包括審問、毆打、虐待、恐嚇會殺死受害人，並迫他挖掘戰壕。



9頁長的起訴書指出，被告分別是Suren Seiranovich Mkrtchyan、Dmitry Budnik，其中兩人僅透露名字：Valerii和Nazar。 他們被指控犯有3項戰爭罪：非法監禁、酷刑和不人道待遇，以及一項串謀犯下戰爭罪。如果罪名成立，每人最高可被判終身監禁。根據起訴書，Suren Seiranovich Mkrtchyan、Dmitry Budnik為軍事單位指揮官，另外兩人是低級士兵。

起訴書未透露受害人名字，僅以「V-1」 為代號。起訴書指他住在烏克蘭南部一個小村莊，並沒有參與戰事，但遭到4名被告挾持，然後被脫掉衣服拍照、審問、毆打、虐待、性暴力。

模擬處決子彈掠過腦袋

4名被告又威脅會殺死受害人，用槍抵頭要他說出遺言。 此後不久，受害人被進行模擬處決。遭人壓倒在地，被槍指着後腦勺，然後一顆子彈在其腦袋附近掠過。後來受害人被迫為從事體力勞動，包括挖掘戰壕。

司法部長加蘭（Merrick Garland）發聲明稱，全世界都目睹俄羅斯入侵烏克蘭的恐怖，美國司法部也目睹這一事件，一名美國公民遭4名俄方士兵犯下令人髮指的罪行，「他一次又一次地相信自己快要死了。」 檢察官表示，4名被告的行為嚴重違反了《關於戰時保護平民之日內瓦公約》，也違反了美國法律。

美國國土安全調查局（Homeland Security Investigations，HSI）表示，任何人在國內或海外侵犯美國公民人權，當局將繼續積極追捕。