普京本週或訪沙特阿聯酋　美媒：顯示自信

據知情人士透露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將前往阿聯酋和沙特阿拉伯訪問。這是自俄羅斯入侵烏克蘭後面臨國際孤立以來，普京罕見地出國訪問。



彭博社報道，據了解訪問計劃的一名知情人士透露，普京計劃本週訪問阿聯酋阿布扎比。另一位知情人士透露，他還計劃前往沙特阿拉伯。此次訪問正值阿聯酋在杜拜舉辦年度聯合國氣候變化大會。

普京訪問沙特對於這兩個石油輸出國組織+（OPEC+）國家的領導人來說都很關鍵。

圖為各國新任駐俄大使2023年12月4日在莫斯科克里姆林宮向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）提交到任國書。（Reuters）

自2022年2月下令軍隊進入烏克蘭並引發一系列國際制裁以來，普京很少離開俄羅斯，只到過中國和一些蘇聯的成員國。國際刑事法院（ICC）於3月份以涉嫌戰爭罪對他發出逮捕令，使他出國旅行進一步複雜化。

駐莫斯科的中東問題分析師蘇波寧娜（Elena Suponina）指出：「普京感覺更加自信了，這種對外訪問的密度是很久沒有出現的了。」

她說，「對於普京而言，無論是在沙特阿拉伯還是在阿聯酋，此次訪問的目標是相同的：涉及與石油輸出國組織（OPEC）、中東衝突和俄羅斯擔任金磚國家（BRICS）主席國有關的問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

