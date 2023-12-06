美國制裁比利時及香港等14企業或個人　涉助俄羅斯採購軍事設備

美國財政部12月5日公布新一批制裁名單，打擊協助俄羅斯獲得軍事設備的採購網絡，該網絡由比利時、瑞典、香港等地的個人或實體組成。另外，美國財政部亦對11 個實體和7名人員列入制裁名單，以打擊白羅斯總統盧卡申科（Alyaksandr Lukashenka）的收入來源，理由是他侵犯人權、腐敗，且支持俄羅斯入侵烏克蘭的戰事。



美國財政部在聲明中表示，該網絡由總部位於比利時的商人Hans De Geetere 領導，為俄羅斯採購應用軍事的電子產品。網絡組成者分布在俄羅斯、比利時、塞浦路斯、瑞典、香港和荷蘭，涉及9個實體和5名個人。

聲明中提到，Hans De Geetere 在某些情況下，會透過香港、中國和土耳其的轉運點將電子設備運送到俄羅斯。 他領導的公司曾多次與香港公司M and S Trading開展業務，並協調俄羅斯的電子產品訂單，包括與俄羅斯無人機所用型號相同的晶片。

美國司法部另外對Hans De Geetere 提出兩份起訴書，指他多年來從美國出口敏感軍用級技術，提供到中國和俄羅斯。

財政部表示，美國及其盟友仍致力於阻止俄羅斯，又或其代理人獲取任何可用於烏克蘭的國防技術 。