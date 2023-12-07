美國眾議院前議長麥卡錫宣布年底辭任　結束17載國會生涯

美國共和黨籍眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）自10月成為史上首位被罷免的眾議院議長後，他12月6日宣布將於今年底離開國會，結束他17年的議員生涯。麥卡錫為共和黨的籌款大將，其離任對共和黨明年能否保住眾議院多數席位，可能造成一定打擊。



58歲的麥卡錫透過《華爾街日報》（Wall Street Journal ）的專欄公布，「我決定在今年年底離開眾議院，以新的方式為美國服務。」他表示，國家目前面對的挑戰，解決方法有可能是透過創新而非立法。他將繼續在共和黨中積極參與政治活動，但沒有提供其他細節。

目前，共和黨在眾議院僅以221席，輕微多於民主黨的213席。根據加州法律，麥卡錫離任後兩星期內，加州州長須宣布補選，投票必須在宣布之日起126至140 天內舉行。麥卡錫表示，將協助招募候選人，讓共和黨繼續壯大。

麥卡錫2007年首次當選眾議員，在往後幾年間，其黨內地位持續提升。2022年，他在其選區以34個百分點的優勢贏得連任。他與共和黨內強硬派關係緊張，今年1月歷經15輪投票才當選議長，於10月更遭罷免。麥卡錫也將成為繼博納（John Boehner）、瑞安（Paul Ryan）之後，第3位因黨內分歧而離任的前議長。

麥卡錫是共和黨的籌款高手，共和黨內恐後繼無人。在麥卡錫領導下，支持共和黨的超級政治行動委員會（PAC）「國會領導基金」（Congressional Leadership Fund）及其他相關組織，在2022 年中期選舉共籌得約3.5 億美元，2020年為2.15 億美元。 雖然距離2024年中期選舉仍有一年，麥卡錫亦已為共和黨籌得8000萬美元。