美國國會風波　麥卡錫爆「肘擊」逼宮黨友疑雲

美國聯邦政府停擺危機迫在眉睫，眾議院11月14日晚在跨黨派議員支持下通過一項臨時撥款法案，令危機暫時降溫。一名記者表示，當晚目睹眾議院前議長麥卡錫（Kein McCarthy）在會後撞擊另一名黨內議員，二人隨即爆發爭吵。



美國全國公共廣播電台（NPR）記者格里塞爾斯（Claudia Grisales）14日在X發文稱，麥卡錫撞到田納西州眾議員伯切特（Tim Burchett）後，伯切特質問麥卡錫為何要從後肘擊他，並稱對方為「混蛋」。麥卡錫否認指控。

伯切特對此事表示震驚，又指今次是麥卡錫遭罷免後二人首次「交流」。

麥卡錫其後解釋稱，是走廊過窄導致碰撞，猜測可能是「肩膀撞到」，指自己沒有衝過去、沒有打他。

麥卡錫10月3日被免去眾議院議長職務。伯切特是黨內向他逼宮的8人之一。

參議院同日舉行聽證會期間，俄克拉荷馬州共和黨參議員穆林（Markwayne Mullin）讀出貨車司機國際兄弟會（IBT）主席奧布萊恩（Sean O’Brien）之前批評他的貼文內容後，隨即摘下婚戒，要求對方現場即時「單挑」。二人接着對罵近6分鐘。