古特雷斯罕有引用《聯合國憲章》　警告安理會就加沙危機採取行動

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）12月6日採取罕見行動，引用《聯合國憲章》第99條致函安理會成員，正式警告加沙戰事可能威脅國際和平與安全，要求採取行動施壓避免加沙發生人道災難，並共同呼籲立即停火。



根據《聯合國憲章》第99條，「秘書長得將其所認為可能威脅國際和平及安全之任何事件，提請安全理事會注意。」聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）表示，該條文已有幾十年沒被用過，也是古特雷斯2017年上任以來首次認為有必要引用。

美國是安理會常任理事國成員，也是公開表明不支持永久停火的國家，美國駐聯合國代表未回應古特雷斯的信件。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller ）表示，華府已經看到了這封信，但不發表評論。

古特雷斯在信中表示，正面臨人道主義系統崩潰的嚴重風險，加沙局勢正在迅速惡化為一場災難，可能對整個巴勒斯坦，以及該地區的和平與安全產生不可逆轉的影響，「必須不惜一切代價避免這種結果。」他指出，加沙沒有地方安全，平民沒有得到有效保護，首要議程是必須立即停火，並停止這場戰事。

阿拉伯國家將提安理會決議草案

與此同時，巴勒斯坦聯合國代表稱，阿拉伯國家的外交官將提出一項決議草案，推動聯合國安理會呼籲停火。該項決議需要在10個非常任理事國中有9票贊成，而5個常任理事國不得投否決票。阿拉伯多國部長將於12月7日訪問華府，並將與美國官員討論這項方案。