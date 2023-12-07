歐盟委員會主席：必須解決中歐之間不平衡與分歧

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與中國國家主席習近平會面時強調，歐盟和中國必須解決雙方之間出現的不平衡情況與分歧。



據法媒報道，馮德萊恩12月7日在北京致開場白時說：「中國是歐盟最重要的貿易夥伴，但我們必須解決明顯的不平衡情況和分歧。」

中歐雙方在7日舉行領導人會晤，中國總理李強同歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和馮德萊恩共同主持會晤。這是中歐2019年以來首次恢復線下領導人峰會。

中國國家主席習近平同日在北京釣魚台國賓館，會見米歇爾和馮德萊恩。

米歇爾在開場白中說，歐盟正尋求與中國建立穩定與互惠互利關係。

他補充說，歐盟希望能與中國建立基於透明、可預測性和互惠原則的關係。

歐盟說，希望能有機會通過此次中國—歐盟領導人會晤，討論包括氣候變化、衛生在內的共同關心議題。

中歐關係：圖為2023年4月1日，中國國家主席習近平（左）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，右）、歐洲理事會主席米歇爾（不在圖中）及歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（不在圖中）進行中歐峰會時，在布魯塞爾的歐盟委員會（European Comission）大樓內一個熒幕播放會面情形。（Reuters）

習近平強調，中歐要做互利合作的夥伴，不斷增強政治互信，夯實利益紐帶，加強對話與合作。

據中國央視新聞報道，習近平說，歡迎米歇爾、馮德萊恩赴華舉行中國—歐盟領導人會晤。2022年年底以來，米歇爾和馮德萊恩先後來訪，中歐戰略、經貿、綠色、數碼領域高層對話取得豐富成果，中歐關係呈現鞏固發展的良好趨勢，這符合雙方利益和人民期待。雙方應共同努力，保持中歐關係發展趨勢。

習近平強調，中歐關係關乎世界和平、穩定、繁榮。中歐有責任共同為世界提供更多穩定性，為發展提供更多推動力，為全球治理提供更多引領和支持。

他也說，站在中歐關係新起點上，「我們要總結歷史經驗，把握世界大勢，展現智慧擔當，堅持全面戰略夥伴關係正確定位」。中歐要做互利合作的夥伴，不斷增強政治互信，凝聚戰略共識，夯實利益紐帶，排除各種干擾，加強對話與合作，造福雙方人民。要共同應對全球性挑戰，攜手促進世界穩定、繁榮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

