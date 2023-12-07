英媒：德國預算危機加深　晶片製造野心或遭毀滅性打擊

「德國預算危機正威脅其晶片製造野心。」英媒12月5日報道稱，隨着德國政府陷入預算危機、財政支出計劃遭到凍結，外界愈發擔心德國是否還有能力按計劃向晶片公司提供補貼，這可能讓德國發展晶片產業的戰略遭遇「毀滅性打擊」。



據政治新聞網《政治報》（Politico）歐洲版6日報道，直到當天的內閣會議前，德國執政聯盟依然沒有就預算危機達成任何協議，德國面臨陷入長期政治和經濟癱瘓的風險。報道稱，如果下個月還沒有解決預算問題，德國政府將不得不動用臨時預算，財政混亂可能導致補貼計劃推遲。

德國正尋求在全球半導體行業佔據主導地位，成為大型晶片生產國，從而加強歐洲的供應鏈、增強經濟彈性並減少歐盟對其他地區供應商的依賴。2023年7月，德國計劃在未來幾年投資200億歐元，吸引全球晶片製造商在德國建設工廠。

這項計劃很快吸引了多家半導體巨頭。英特爾（Intel）宣布斥資300億歐元在德國東部城鎮馬格德堡（Magdeburg）建設兩座工廠，德國政府承諾為該項目提供99億歐元的補貼。台積電計劃聯合荷蘭恩智浦（NXP）、德國博世（Bosch）和英飛凌（Infineon）在德累斯頓（Dresden）投資100億歐元建廠，德國也承諾將提供50億歐元補貼。

圖為德國慕尼黑英飛凌（Infineon）總部，攝於2023年11月15日。（Reuters）

但隨着德國聯邦憲法法院在11月做出一項「重磅裁決」，德國政府的支出計劃陷入混亂。「德國晶片生態面臨滅絕威脅。」德國《商報》（Handelsblatt）直言，預算危機讓外界對補貼計劃產生了懷疑。

德國聯邦憲法法院11月15日裁定，德國聯邦政府將600億歐元抗疫貸款（約5,047億港元）轉移到氣候與轉型基金的做法違反了憲法。這項裁決導致德國政府的支出計劃出現一個大缺口，德國財政部11月20日晚間凍結了未來幾乎全部的財政支出計劃。

英媒稱，由於對英特爾、台積電等晶片製造商的補貼全部來源於氣候與轉型基金，聯邦憲法法院的裁決引發商界恐慌。德國政界人士、商界領袖和行業專家普遍擔心，預算危機可能影響國家補貼計劃，損害德國的聲譽。

馬格德堡所在的薩克森–安哈爾特州（Saxony-Anhalt）經濟部長舒爾策（Sven Schulze）表示，預算危機對德國的形象造成了嚴重打擊，「因為這表明你不能再信賴這個國家了……這是毀滅性的打擊，我們在戰後歷史上從未見過這種事。」

英特爾和台積電拒絕發表評論。但一名了解台積電與柏林溝通情況的消息人士透露，如果德國政府減少補貼承諾，台積電可能會重新考慮在德累斯頓建廠的條款，「最糟糕的情況是，如果九個月後得不到補貼，我們將不得不取消這個項目。」

其他一些公司則公開表達了對預算危機的擔憂。德國汽車零部件供應商采埃（ZF）正與美國沃孚（Wolfspeed）半導體公司合作，計劃在德國薩爾州（Saarland）建設一家晶片工廠。采埃孚擔心，預算危機可能影響德國的經商環境，「問題在於，重要的工業轉型項目能否在德國啟動，或者未來是否會在世界其他地方實施。」

「德國晶片生態面臨滅絕威脅。」德國《商報》直言，憑藉上百億補貼的承諾，德國吸引了全球各地的晶片公司。但現在，柏林的預算危機讓晶片製造商感到緊張，他們懷疑德國政府是否還有能力按約定下發補貼。

圖為德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）2023年11月29日在柏林總理府出席聖誕儀式。（Reuters）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）依然將發展晶片產業視為關鍵戰略，他在上個月的一次會議上表示，他「絕對希望」按計劃建設晶片工廠，「對我們所有人來說，半導體在歐洲生產，尤其是在德國生產，將是未來的一個重要信號。」

但德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）在上週的活動中警告說，德國政府可能不得不縮減補貼政策。德國財政部長林德納則試圖安撫投資者，他於4日接受媒體採訪時稱，「已經達成的具有法律效力的協議」將得到尊重。

德國政府官員正為預算危機尋找解決方案，但《政治報》歐洲版6日報道稱，直到當天的內閣會議開始前，執政聯盟依然沒有達成任何協議。德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）6日表示，談判仍在「密集」進行中，「我希望我們很快能宣布一些事情。」

黑貝施特賴特預計，內閣有望在2023年年底前作出決定，但他也無法確定是否來得及在年底前推動議會通過預算草案。《政治報》稱，如果到1月還不能解決預算問題，德國政府將不得不動用臨時預算。

德國混亂的財政狀況已經引起部分晶片製造商的不滿。一名晶片公司高管對《金融時報》表示：「在晶片行業，所有在德國有項目但還沒有拿到有法律效力合同的人都感到困惑。」另一位高管更是直截了當地批評稱，「德國不僅是『歐洲病夫』，事實證明它還是歐洲的傻子。這是一次完全的失敗。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

